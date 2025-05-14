Інтерфакс-Україна
Економіка
11:14 14.05.2025

ІнГЗК "Метінвесту" продовжує простій через неконкурентоспроможну собівартість продукції на цільових експортних ринках

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Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської обл.), що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", продовжує простій через неможливість забезпечити конкурентоспроможну собівартість продукції підприємства на цільових експортних ринках.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі групи "Метінвест" на відповідний запит щодо діяльності Інгулецького ГЗК, "основною причиною призупинення роботи ІнГЗК є неможливість забезпечити конкурентоспроможну собівартість продукції комбінату на цільових експортних ринках" через ряд чинників.

Серед чинників простою підприємства називається висока вартість електроенергії та її доставка, високі залізничні тарифи на доставку продукції у порт (якщо рахувати в доларах США, то вартість у 1,5 раза вища, ніж у 2019-2021 роках), високі портові збори (більш як удвічі вищі, ніж в аналогічних портах Європи), значний акциз у ціні дизеля, що становить майже чверть вартості пального, хоча карʼєрні самоскиди не використовують автошляхи, на ремонт яких має спрямовуватися цей акциз.

"Також зазначимо, що поки Інгулецький ГЗК працював, він сплачував значні суми податків (близько 1,1 млрд грн у першому півріччі 2024 року), забезпечував надходження в Україну сотень мільйонів доларів валютного виторгу, створював робочі місця для десятків тисяч українців (як на самому підприємстві, так і в суміжних галузях)", - пояснюється у відповіді компанії агентству.

І додається, що для відновлення виробництва підприємства держава повинна проводити виважену тарифну та фіскальну політику.

"Адже кожне підприємство має кілька меж: після першої воно припиняє модернізацію та розвиток, після другої - просто припиняє діяльність. І тоді втрачають і місцеві громади, й державні монополії, і сама держава", - резюмує пресслужба "Метінвесту".

Як повідомлялось, ІнГЗК зупинив роботу влітку 2024 року. За підсумками діяльності в 2023 році комбінат скоротив чистий збиток уп’ятеро - до 167,235 млн грн із 851,259 млн грн у 2022-му році.

ІнГЗК спеціалізується на видобутку і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну. Виробляє залізорудний концентрат. Виробнича потужність підприємства - 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік.

ІнГЗК входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк, 71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%). Керуючою компанією групи "Метінвест" є ТОВ "Метінвест Холдинг".

Теги: #простій #метінвест #інгзк

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