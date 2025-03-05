Економіка

10:57 05.03.2025

Кабмін має намір збільшити до 75% можливість бронювання працівників надавачів комунальних послуг

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Кабмін має намір збільшити до 75% можливість бронювання працівників надавачів комунальних послуг

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповіді на петицію зазначив, що Кабінет міністрів має намір збільшити до 75% можливість бронювання від мобілізації працівників надавачів послуг постачання теплової енергії, гарячої води, водопостачання та водовідведення і управління побутовими відходами.

"Рішенням Ради національної безпеки і оборони України "Про подальшу реалізацію програм підтримки українців на основі гарантування економічної стійкості держави та посилення заходів очищення фінансової системи України", введеним в дію Указом президента від 5 лютого 2025 р. №69, Кабінету міністрів доручено внести до постанови від 27 січня 2023 р. №76 "Деякі питання реалізації положень закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час" зміни", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

За його словами, зміни будуть стосуватися запровадження можливості бронювання під час мобілізації, на період дії воєнного стану військовозобов’язаних працівників суб’єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами, в обсягах не більше 75% загальної кількості військовозобов’язаних працівників таких суб’єктів господарювання.

"На виконання зазначеного рішення Мінекономіки підготовлено та подано на розгляд Кабінету міністрів проєкт відповідного акту уряду. На даний час зазначений проєкт акту передано для розгляду на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової, аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 19 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зняти обмеження кількості військовозобов’язаних працівників операторів об’єктів критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, які підлягають бронюванню, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #економічне_бронювання #комунальні_послуги #працівники #петиція

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