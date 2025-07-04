На КЗРК під час нічної зміни у шахті "Криворізька" помер 41-річний прохідник

На Криворізькому залізорудному комбінаті (КЗРК) під час нічної зміни у шахті "Криворізька" помер 41-річний прохідник.

Відповідно до офіційної інформації компанії, це була передчасна смерть прохідника дільниці №2 (нарізних робіт) шахти "Криворізька" Олексія Сірченка.

"3 липня 2025 року на 41 році життя обірвалося життя шахтаря. Ця трагічна обставина відбулася в нічну зміну на горизонті 1390/1380 метра на підошві рудозвалювального підняттєвого 142 осі. Спеціалістами невідкладно були проведені реанімаційні дії та викликано Державний воєнізований гірничорятувальний загін. Але, на превеликий жаль, усі реанімаційні заходи були марними, медики констатували біологічну смерть Олексія Сірченка", - констатується в інформації КЗРК.

Адміністрація, профспілкові комітети та весь колектив КЗРК співчувають родині померлого.

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди. У його складі - чотири шахти: "Покровська" (колишня "Жовтнева"), шахта "Криворізька" ("Батьківщина"), "Козацька" (раніше - "Гвардійська") і "Тернівська" (раніше - рудоуправління ім.Орджонікідзе, потім ім.Леніна).

За даними НДУ на третій квартал 2024 року, основним акціонером КЗРК є компанія Starmill Limited (Кіпр), якій належить 99,8812% його акцій. Оперативний контроль на комбінаті здійснює група "Приват".