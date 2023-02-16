КЗРК "Метінвесту" та "Привату" в січні знизив видобуток аглоруди на 61% до довоєнного періоду

Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК) у січні поточного року знизив виробництво товарного залізняку підземного видобутку на 60,9% порівняно з аналогічним періодом попереднього року - до 135 тис. тонн.

За даними підприємства, у січні-2023 шахта "Покровська" виробила 25 тис. тонн залізорудної продукції, "Криворізька" – 40 тис. тонн, "Козацька" – також 40 тис. тонн та "Тернівська" – 30 тис. тонн.

Загалом по комбінату у січні вироблено 135 тис. тонн продукції, тоді як у грудні шахта "Покровська" виробила 15 тис. тонн залізорудної продукції, "Криворізька" – 44 тис. тонн, "Козацька" – 40 тис. тонн та "Тернівська" - 30 тис. тонн.

Як повідомлялося, КЗРК у 2022 р. знизив виробництво товарної залізняку підземного видобутку на 32,8% порівняно з попереднім роком - до 2,888 млн тонн.

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізняку. У складі КЗРК чотири шахти: "Покровська" (колишня "Жовтнева"), "Криворізька" ("Батьківщина"), "Козацька" (раніше - "Гвардійська") та "Тернівська" (раніше - рудоуправління ім. Орджонікідзе, потім ім. Леніна).

Компанії Starmill Limited належить 99,88% акцій комбінату.

Операційне управління КЗРК здійснює група "Приват".