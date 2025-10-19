Інтерфакс-Україна
Події
20:36 19.10.2025

Росіяни атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, гірників евакуюють

1 хв читати
Росіяни атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, гірників евакуюють

Росіяни завдали масованого удару по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області, повідомляє офіційний телеграм-канал ДТЕК в неділю.

"росія масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню", - йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграм.

У компанії зазначають, що це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.

 

Теги: #дніпропетровська #шахта #атака

