Інтерфакс-Україна
Інвестиції
10:52 03.10.2025

ДТЕК за 8 міс.-2025 інвестував у вуглевидобуток майже 5 млрд грн

"ДТЕК Енерго" у січні-серпні 2025 року спрямував на розвиток вугільних підприємств 4,9 млрд грн, що дозволило підтримувати виробничі потужності та впроваджувати сучасні технології.

"Для підтримки належного рівня вуглевидобутку компанія продовжує підготовку нових лав. З початку року введено в експлуатацію 14 нових вибоїв, що дає змогу підтримувати необхідний обсяг видобутку палива для теплової генерації України", - повідомили у пресрелізі компанії.

Всього з початку повномасштабної війни інвестиції компанії у підтримку шахт, ремонт та модернізацію обладнання, а також у заходи з підвищення безпеки персоналу склали майже 23 млрд грн.

"Ми продовжуємо інвестувати у відновлення генеруючих потужностей, у вугільні підприємства, адже наша головна мета напередодні початку нового опалювального періоду – зберегти надійність теплової генерації та енергосистеми в цілому", – зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність в тепловій генерації електроенергії станом на січень 2022 року складала 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створений повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного устаткування.

