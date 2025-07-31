ДТЕК інвестував у підготовку до зими 6,9 млрд грн

У січні–червні 2025 року "ДТЕК Енерго" спрямував 6,9 млрд грн на підготовку до опалювального періоду 2025/26 рр.

"Серед ключових напрямів — ремонти, відновлення ТЕС та підтримка українського вуглевидобутку", - повідомили у пресрелізі компанії.

Зокрема, як зазначили в "ДТЕК Енерго", зважаючи на виклики війни та наслідки численних масованих атак на енергетичну інфраструктуру, енергохолдинг продовжує безперервну ремонтну кампанію на теплоелектростанціях. За півроку на ці роботи було спрямовано вже близько 4 млрд грн — більше, ніж за весь 2024 рік, що дає можливість готувати генеруючі потужності до зими та підтримувати надійність енергосистеми.

Паралельно триває посилена підготовка українських шахт. Власні інвестиції компанії у вуглевидобуток від початку року склали 2,9 млрд грн. Завдяки цьому за перше півріччя шахтарі "ДТЕК Енерго" ввели в роботу сім нових вугільних лав, забезпечуючи теплову генерацією паливом.

Своєю чергою працюють для підтримки шахт машинобудівні підприємства компанії. У першому півріччі вони виготовили та відремонтували 1707 од. гірничо-шахтного обладнання, серед яких — чотири нові прохідницькі комбайни, а також 1,2 млн запчастин і комплектуючих.

"Наші енергетики, ремонтники, шахтарі і машинобудівники продовжують посилено працювати, щоб забезпечувати українців електрикою, особливо в літні піки споживання, та закладать надійнішу основу для роботи теплової генерації протягом наступного опалювального сезону (…) Продовжуємо ремонти та відновлення ТЕС, інвестуємо у вуглевидобуток і забезпечуємо шахти необхідним обладнанням», — наголосив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

За інформацією компанії, від початку повномасштабної війни росіяни завдали по ТЕС "ДТЕК Енерго" 205 ударів. Лише за минулий рік на енергетичну інфраструктуру України було вчинено 13 масштабних атак.

Починаючи з лютого 2022 року від обстрілів ТЕС "ДТЕК Енерго" постраждало 56 енергетиків станцій, четверо людей загинуло.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність компанії в тепловій генерації електроенергії станом на січень 2022 р. складала 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створений повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного устаткування.