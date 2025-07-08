Машинобудівники ДТЕК Енерго в I півріччі виготовили 4 прохідницькі комбайни та 1,2 млн запчастин

Машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго в січні-червні 2025 року виготовили та відремонтували 1,707 тис. од. гірничошахтного устаткування, серед яких чотири нові комбайни для проведення гірничих виробок, повідомляє пресслужба енергохолдингу.

Згідно з пресрелізом у вівторок, окрім того, машинобудівники виготовили 1,2 млн запчастин та комплектуючих.

Як повідомлялось, у першому півріччі 2024 року було виготовлено та відремонтовано 757 од. ГШО, зокрема 8 нових прохідницьких і очисних комбайнів. Водночас запчастин і комплектуючих було вироблено 542 тис.

"Машинобудівники ДТЕК Енерго активно виготовляють обладнання та забезпечують шахтарів необхідними запчастинами. Це дозволяє українським шахтам стабільно видобувати вугілля, щоб теплова генерація впевнено пройшла період літніх пікових навантажень та надійніше увійшла в наступний опалювальний сезон", - цитується у пресрелізі генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Машинобудівні активи ДТЕК Енерго включають Дружківський машзавод (релокований 2022 року в Дніпро), харківський завод "Світло шахтаря" та Першотравенський РМЗ.

Як повідомлялось, за перше півріччя 2025 року ДТЕК Енерго інвестував в український вуглевидобуток 2,9 млрд грн, а 2024 року інвестиції в українські шахти склали близько 7,5 млрд грн, за останні три роки (2022-2024) – 18 млрд грн.

З початку поточного року шахтарі "ДТЕК Енерго" ввели в роботу сім нових вугільних лав.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність компанії в тепловій генерації станом на січень 2022 року становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.