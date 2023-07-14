Фінансування допомоги Україні в майбутньому не повинно відбуватися за рахунок довгострокового бюджету ЄС, але вихід буде знайдено - Мінфін ФРН

Виділення коштів на допомогу Україні в майбутньому не повинно мати безпосереднього стосунку до довгострокового бюджету ЄС, заявив у п'ятницю глава Мінфіну ФРН Крістіан Лінднер.

"Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявив, що подальше фінансування підтримки України слід відокремити від довгострокового бюджету ЄС, і що Союзу слід продовжити пошук рішень для допомоги Києву", - передає Bloomberg.

У п'ятницю "на полях" зустрічі голів фінансових відомств країн ЄС Лінднер заявив, що всі країни ЄС мають свої обмеження в плані фінансів, і що довгостроковий бюджет ЄС не повинен лягти занадто серйозним тягарем на держави Євросоюзу. За його словами, "пріоритетним має бути перерозподіл фондів, рішення потрібно знайти в рамках наявних фінансових коштів".

Водночас міністр висловив упевненість, що ЄС, як і в минулому, знайде вихід зі становища.