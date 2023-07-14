Шмигаль: Коштів на місцях достатньо, щоб підтримувати комунальні підприємства і не підвищувати зараз тарифи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в місцевих бюджетах достатньо коштів, щоб підтримувати власні комунальні підприємства й не підвищувати зараз тарифи.

"Загальна сума субвенцій регіонам за цей час (перше півріччя - ІФ-У) становить 92 млрд грн. Водночас ми бачимо суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів. За І півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло близько 218 млрд грн. Це на 42,5 млрд грн більше ніж торік", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ сягнули вже 170 млрд грн.

"Тобто коштів на місцях достатньо, зокрема для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати зараз тарифи", - наголосив він.