Економіка

12:29 14.07.2023

Переведення енергоблока №4 ЗАЕС у стан "гарячого зупинення" створить нові ризики для ядерної безпеки - ДІЯРУ

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Переведення енергоблока №4 ЗАЕС у стан "гарячого зупинення" створить нові ризики для ядерної безпеки - ДІЯРУ

Наміри російських окупантів перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячої зупинки", про що інформує Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своїй заяві від 12 липня 2023 року, створить значні додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

"Такі ризики спричинені тривалим простоєм устаткування енергоблока №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС", - заявила Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) у п'ятницю.

Як пояснили в інспекції, в умовах втрати надійного джерела водопостачання для ЗАЕС у вигляді Каховського водосховища утримання всіх шести реакторів станції в стані "холодного зупинення" є оптимальним режимом із погляду зниження ризику ядерної безпеки, ймовірності ушкоджень устаткування й раціонального використання доступних на цей час водних ресурсів.

"Переведення енергоблока №4 ЗАЕС у стан "гарячий стоп" стане черговим грубим порушенням російськими окупантами та фейковою експлуатувальною організацією принципів безпеки та законодавства у сфері використання ядерної енергії", - наголосили в ДІЯРУ.

Також наголошується, що рішення легітимного державного органу ядерного регулювання України є обов'язковими для виконання персоналом і посадовими особами Запорізької АЕС.

Як повідомлялося з посиланням на оприлюднене 12 липня повідомлення МАГАТЕ, окупована Запорізька АЕС готується до переведення блоку №4 із режиму "холодного зупину" в режим "гарячого зупину", після чого блок №5, який наразі перебуває у "гарячому зупині", буде переведено в "холодний зупин" для проведення профілактичних робіт.

"Решта блоків залишаються в режимі "холодної зупинки", - зазначили в МАГАТЕ. Водночас пояснили, що пар, який виробляється одним блоком під час "гарячої зупинки", використовується для різних цілей ядерної безпеки, зокрема для переробки рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

"Тим не менш, експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти установки зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дозволило б майданчику перевести всі енергоблоки в стан "холодної зупинки", оскільки ДІЯРУ видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані "холодної зупинки", - наголошувалося в повідомленні.

Раніше ДІЯРУ згідно з наказом №338 від 28 червня 2023 року обмежила ліцензійні умови експлуатації енергоблоків №3-6 Запорізької АЕС станом "холодний стоп", визначивши це оптимальним рішенням в умовах тимчасової окупації станції військами РФ і втрати водних ресурсів Каховського водосховища після підриву дамби.

Крім того, енергоблок №3 ЗАЕС може також експлуатуватися в стані "зупинка для ремонту", вказала інспекція.

До цього наказом №501 від 18 серпня 2022 року ДІЯРУ внесла відповідні зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1-2 ЗАЕС, відповідно до яких експлуатація енергоблока №1 здійснюється у станах "перевантаження палива"-"холодний зупин", а енергоблока №2 - у режимі "холодний зупин".

 

Теги: #безпека #діяру #заес

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