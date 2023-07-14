Економіка

11:39 14.07.2023

Європа готується до аномальної 45-градусної спеки

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Європа готується до аномальної 45-градусної спеки

Країни півдня і центральної Європи готуються до аномальної спеки, яка, як очікується, прийде туди у вихідні через антициклон "Цербер", передає агентство Associated Press.

"Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Польща стикаються з найпотужнішою спекою, на островах Сицилія і Сардинія температура може підніматися до 48 градусів за Цельсієм - потенційно найвищий показник, коли-небудь зареєстрований у Європі", - йдеться в заяві Європейського космічного агентства, яке відстежує антициклон "Цербер", що приніс до регіону аномальну спеку.

Очікується, що у вихідні температура на більшій частині території Італії перевищить позначку в 40 градусів за Цельсієм, в Іспанії очікують близько 44 градусів.

У деяких країнах влада вживає заходів, щоб убезпечити населення від впливу аномальної спеки. Зокрема у Греції змінено години роботи держустанов і приватного сектора. Людей сповіщають у смс-повідомленнях про небезпеку перебування на вулиці. Влада Кіпру закликала жителів острова уникати лісових масивів через небезпеку виникнення пожеж.

Водночас "Цербер", як очікується, незабаром вдарить і по півночі Європи. Так, в Арктиці вже зареєстрували напередодні рекордно високу температуру за історію спостережень - 28,8 градуса за Цельсієм на півночі Норвегії. Попередній рекорд було зафіксовано у 1964 році, коли термометр сягнув 27,6 градуса за Цельсієм.

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає туристів у Європі проявляти крайню обережність і звертати увагу на оточуючих людей, особливо на тих, хто найуразливіший до впливу високих температур, нагадуючи про те, що минулого літа Європа вже зіткнулася з аномальною спекою, і тоді її жертвами з різних причин стали приблизно 60 тис. осіб.

Теги: #жара #європа

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