В Україні створять ситуаційний центр уряду та ситуаційні центри центральних органів виконавчої та місцевої влади
Кабінет Міністрів передбачив створення ситуаційного центру уряду та ситуаційних центрів центральних органів виконавчої та місцевої влади.
Згідно з постановою №705 від 11 липня, уряд передбачив створення ситуаційного центру Кабінету Міністрів і ситуаційних центрів центрального органу виконавчої влади, обласних, Київської міської державних адміністрацій, іншого державного органу, органу сектору безпеки і оборони.
Зазначається, що ситуаційний центр Кабміну є спеціальним організаційно-технічним комплексом, призначеним для супроводження організаційного, експертно-аналітичного та інформаційного забезпечення діяльності уряду, і є головним ситуаційним центром у системі ситуаційних центрів органів виконавчої влади.
Порядок організації роботи ситуаційного центру Кабміну визначається державним секретарем уряду.
Основними завданнями ситуаційного центру Кабміну є: експертно-аналітичне та інформаційне супроводження діяльності уряду, прем'єр-міністра, урядовців у мирний час, особливий період, зокрема в умовах надзвичайного стану, а також у разі виникнення ризиків та кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці.
Зокрема, йдеться про: ефективну реалізацію повноважень Кабміну та його членів; належне спрямування, координацію та контроль діяльності органів виконавчої влади; оперативну взаємодію уряду та органів виконавчої влади з іншими державними органами, органами сектору безпеки і оборони, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
Ситуаційний центр Кабміну згідно з покладеними завданнями забезпечує: визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у мирний час, особливий період, зокрема в умовах надзвичайного стану, а також у разі виникнення ризиків та кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці, підготовку відповідних пропозицій; збір, узагальнення, проведення аналізу, систематизацію та обробку інформації, зокрема службової інформації та інформації, що становить державну таємницю, а також внесення такої до уряду; внесення відповідних пропозицій.
Крім того, ситуаційний центр Кабміну забезпечує урядовий зв’язок та захищений відеоконференцзв’язок, роботу з центрами обробки даних та наборами геопросторових даних; відтворення інформації, зокрема аудіовізуальної, на матеріальних носіях та електронних пристроях; проведення аналізу та візуалізацію даних із різних джерел, побудову, підтримку й актуалізацію прогностичних моделей на їхній основі; отримання інформації з державних електронних інформаційних ресурсів.
Встановлено, що створення та подальший розвиток ситуаційного центру Кабміну здійснюється за рахунок видатків державного бюджету, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату уряду, як і за рахунок інших не заборонених законодавством джерел, а ситуаційних центрів центральних органів виконавчої та місцевої влади - за рахунок видатків, передбачених на утримання відповідних органів у державному та місцевому бюджеті, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.