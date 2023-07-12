Економіка

10:03 12.07.2023

Кількість вакансій в Україні зросла на 4% у червні 2023 р. за такого самого скорочення шукачів роботи - Work.ua

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Кількість вакансій в Україні зросла на 4% у червні 2023 р. за такого самого скорочення шукачів роботи - Work.ua

Ринок праці продовжує зростати четвертий місяць поспіль: кількість вакансій у червні збільшилася на 4% проти травня і сягнула майже 94 тис., проте динаміка зростання трохи сповільнилася, такі результати регулярного дослідження ринку праці оприлюднила компанія Work.ua.

"Дещо знизилися темпи зростання та зменшилася кількість шукачів роботи. Проте зросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів. Загалом ринок праці продовжує відновлюватися", - йдеться в документі.

Згідно з ним, меншу динаміку зростання в червні порівняно з попередніми місяцями (травень +9%, квітень +14%, березень +11%) можна пояснити настанням низького бізнес-сезону.

Зазначається, що Київська область стала лідером за кількістю вакансій і вперше перетнула позначку в 30,1 тис., що становить майже третину від загальної кількості. Друге місце посідає Львівська область - 9 тис. вакансій або 10% від усіх пропозицій, третє - Дніпропетровська (8,9 тис.), четверте - Одеська (майже 6,9 тис.). Замикає п'ятірку Харківська область - 3,4 тис. пропозицій роботи.

Харківська область також увійшла до п'ятірки областей із найбільшим приростом вакансій (+10%) разом з Івано-Франківською (+10%, до 3,1 тис.), Запорізькою (+9%, до 1,7 тис.), Одеською (+7%) і Волинською областями (+6%, до 1,9 тис.).

Фахівці наголосили, що в червні роботи побільшало і в Херсонській області: приріст вакансій за місяць становив 12%, але пропозицій там усе ще мало - лише 156.

Що стосується найзатребуваніших посад, до п'ятірки традиційно увійшли продавець-консультант (8,2 тис. вакансій), менеджер із продажу (6,4 тис.), водій (3,3 тис.), кухар (3,5 тис.) і бухгалтер (3,2 тис.).

Найбільше зростання в червні показала вакансія вчителя початкових класів (+44%, до 187 вакансій).

"Переважно приватні школи та дитячі садки шукають персонал для підготовки дітей до школи в період літніх канікул", - вважають у Work.ua.

Згідно з даними системи управління найму (СУН) Work.ua, кількість претендентів, які створили та оновили резюме в червні, зменшилася порівняно з попереднім місяцем - на 4%, до 351 тис. Переважна більшість претендентів - жінки (57%). Найбільшу частину, 35% від загальної кількості, становлять кандидати 16-24 років.

Серед претендентів 36% не мають досвіду, 31% мають від мінімального до п'яти років досвіду, 33% мають понад п'ять років досвіду.

Темпи зниження конкуренції претендентів за роботу сповільнилися з 20% у травні до 17% у червні. Високим попитом користуються вакансії диджитал-фахівців, переважно програмістів у сфері ІТ. Наприклад конкуренція претендентів на вакансію Front-end програміста в червні зросла майже наполовину порівняно з травнем. До висококонкурентних вакансій також належать фахівець чату, відеомонтажер, копірайтер, графічний дизайнер.

Низька конкуренція і, відповідно, більші шанси працевлаштуватися за посадами працівників медичної сфери: гастроентеролог, гірудотерапевт, лікар УЗД.

Середня зарплата в Україні за першу половину 2023 року, за даними Work.ua, збільшилася на 13% - з 15 тис. грн до 17 тис. грн.

У регіональному розрізі зарплата зросла в Київській - із 18,2 тис. грн до 18,75 тис. грн, Львівській - із 16 тис. грн до майже 16,78 тис. грн, Одеській - із 16 тис. грн до майже 16,26 тис. грн і Харківській областях із 15 тис. грн до 16 тис. грн.

Найбільші зарплати пропонують медіабаєру - 55 тис. грн, водієві-міжнародникові - 40 тис. грн, ендодонтистові, керівнику будпроєкту, менеджеру з роботи із супермаркетами - 35 тис. грн, бізнес-аналітику - 34 тис. грн, а також рихтувальникові та рієлтору - 32,5 тис. грн.

Найменші зарплати від 7 тис. грн до 10 тис. грн пропонують консьєржу, санітару, прибиральнику, посудомийнику і портьє.

Теги: #вакансії #workua

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