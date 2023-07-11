Нерозголошення інформації про місця проведення ремонтів і місцезнаходження постачальників в умовах війни виправдане - "Київтеплоенерго"

В умовах війни нерозголошення інформації про місця виконання ремонтних робіт і місцезнаходження постачальників є виправданим, зважаючи на ризики подальшого розбалансування енергосистеми України та руйнування критичної інфраструктури, наголошується в пресрелізі КП "Київтеплоенерго" (КТЕ) у вівторок.

"В умовах воєнного стану об'єкти критичної інфраструктури Києва зазнали численних ракетних ударів, зокрема - ударів по об'єктах, де велися відновлювальні роботи, після оприлюднення інформації про проведення ремонтних робіт на закупівельних платформах", - пояснюється в документі.

Як зазначили в "КТЕ", високий рівень ризиків цілісності енергосистеми існує і нині.

У компанії пояснили, що з урахуванням цих обставин і положень закону "Про публічні закупівлі", згідно з якими замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження та/або місцезнаходження постачальників та/або місце виконання робіт, оприлюднення такої інформації було обмежено.

"Також чинне законодавство не зобов'язує оприлюднювати договір, підписаний без використання електронної системи, у разі... коли здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури, що віднесено до I або II категорії критичності", - прокоментували в "Київтеплоенерго".

У цих випадках, як наголосили в "КТЕ", достатньо оприлюднити звіт про підписання такого договору в електронній системі закупівель.