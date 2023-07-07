Економіка

17:06 07.07.2023

Програму EFF із МВФ доповнено 4 маяками про Бюджетний кодекс, "5-7-9", ОГТСУ, Держподаткову і Держмитслужбу - меморандум

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Програму EFF із МВФ доповнено 4 маяками про Бюджетний кодекс, "5-7-9", ОГТСУ, Держподаткову і Держмитслужбу - меморандум

Україна до кінця вересня має ввести в дію статті Бюджетного кодексу про середньострокове бюджетне планування, розробку боргової стратегії та обмеження ризиків за гарантіями, а також розробити концептуальну записку за програмою "5-7-9" щодо орієнтації на малі та середні підприємства шляхом поступового виключення великих компаній, посилення моніторингу та підтримки адекватних гарантій.

Відповідні нові структурні маяки внесено до оновленого меморандуму про фінансову та економічну політику в рамках програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом (МВФ), оприлюдненого на сайті Фонду в п'ятницю.

Крім того, програму доповнено ще двома новими маяками з терміном виконання до кінця жовтня цього року. Зокрема, Держподатслужба і Держмитслужба мають підготувати плани дій, що включають короткострокові та середньострокові заходи, які охоплюють ключові сфери реформ, виявлені під час майбутньої діагностики, і які будуть включені до ширшої Національної стратегії доходів.

У зазначений термін також має бути обрано і призначено наглядову раду "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ).

Решта 14 структурних маяків залишилися колишніми, за винятком перенесення на місяць - до кінця липня - ухвалення закону (№8401) про повернення до довоєнного податкового режиму (ухвалений 30 червня - ІФ-У).

Ще п'ять структурних маяків були своєчасно виконані, констатується в оновленому меморандумі.

Теги: #мвф #програма #eff

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