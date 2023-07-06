Економіка

17:15 06.07.2023

ЗАЕС живиться з основної лінії електропередачі 750 кВ на додачу до резервної 330 кВ

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ЗАЕС живиться з основної лінії електропередачі 750 кВ на додачу до резервної 330 кВ

Відновлено електропостачання Запорізької АЕС з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ на додачу до резервної лінії 330 кВ.

"Наразі живлення на станції відновлено, і сьогодні вона живиться від двох ліній: одна 750 кВ, інша 330 кВ", - сказав президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер.

Як нагадала компанія в телеграм-каналі в четвер, після втрати живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі о 01:21 4 липня тимчасово окупована ЗАЕС перейшла в режим часткового блекауту, допоки не було заживлено з резервної лінії всі енергоблоки.

"ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відремонтовану та знов підключену до станції лише 1 липня, а пошкоджену - ще чотири місяці тому", - зазначили в НАЕК.

 

Теги: #енергоатом #заес

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