Економіка

16:06 06.07.2023

Україна і Болгарія співпрацюватимуть у сфері енергетики

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У межах офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії було підписано Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами енергетики України та Болгарії про співробітництво у сфері енергетики в присутності Зеленського та болгарського прем'єр-міністра Ніколая Денкова.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, Документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики Болгарії Румен Радев.

"Меморандум спрямований на створення рамкових умов для поглиблення співробітництва в енергетичному секторі України та Болгарії на основі принципу взаємної вигоди та з урахуванням спільних інтересів і цілей обох країн", - ідеться в повідомленні.

Україна і Болгарія зобов'язалися забезпечувати доступну енергію, а також підтримувати промисловий і регіональний розвиток, безпеку і добробут своїх народів, розширити співробітництво і загальну прихильність до захисту довкілля та пом'якшення наслідків зміни клімату, скорочення викидів вуглецю.

Зазначається, що сторони з урахуванням статусу України як кандидата на вступ до ЄС та зобов'язань Болгарії як держави-члена союзу, домовилися активізувати подальше взаємовигідне співробітництво у сфері ядерної енергетики, "зеленої" енергетики, водню, а також систем накопичення енергії та "розумних" мереж.

Пріоритетами у співпраці є обмін знаннями та досвідом для захисту енергетичної інфраструктури від фізичних, електромагнітних та кіберзагроз.

Як раніше повідомлялося, болгарські парламентарії більшістю голосів делегували міністру енергетики країни ведення переговорів з його українським колегою щодо можливості продажу Києву устаткування, що призначалося для АЕС "Белене", інформує Болгарське національне радіо (БНР) у четвер.

Це рішення підтримали 135 депутатів, "проти" висловилися 57.

Раніше БНР повідомило, що Україна виявила інтерес до придбання реакторів, що призначалися для АЕС "Белене".

Болгарія від реалізації цього проєкту відмовилася у 2012 році.

Теги: #україна #енергетика #болгарія

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