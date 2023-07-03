Економіка

16:38 03.07.2023

Запорізьку АЕС через чотири місяці знову під'єднано до лінії резервного електропостачання - МАГАТЕ

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Запорізьку АЕС через чотири місяці знову під'єднано до лінії резервного електропостачання - МАГАТЕ

Запорізьку АЕС через чотири місяці знову під'єднано до єдиної доступної резервної лінії електропередачі (ЛЕП), повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в понеділок.

"Підключення ЗАЕС до єдиної ЛЕП напругою 330 кВ, що залишилася, було перервано 1 березня через пошкодження, зазнані на іншому березі Дніпра, й відновлено ввечері 1 липня. Роботи з відновлення ЛЕП були ускладнені через складну безпекову ситуацію в південному регіоні", - йдеться в повідомленні.

У МАГАТЕ зазначають, що повторне підключення лінії має велике значення, оскільки ЗАЕС протягом останніх декількох місяців покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для подання зовнішнього електропостачання, необхідного їй для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки і захисту.

"ЛЕП 330 кВ наразі перебуває під напругою і зберігається як резерв, готовий до подання електроенергії на ЗАЕС у разі недоступності або пошкодження лінії 750 кВ", - уточнили в агентстві.

У МАГАТЕ нагадали, що з моменту повномасштабного російського вторгнення ЗАЕС сім разів втрачала всю зовнішню електроенергію, що змушувало її тимчасово вдаватися до аварійних дизель-генераторів.

"Попри те, що повторне підключення резервної ЛЕП є позитивним фактором, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається вельми вразливою, що підтверджує ненадійну ситуацію з ядерною безпекою на майданчику", - наведено в повідомленні слова гендиректора агентства Рафаеля Маріано Гроссі.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-169-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine-0

Теги: #магате #заес

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