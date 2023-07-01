Економіка

13:02 01.07.2023

Команда Разумкова зареєструвала в Раді проєкт постанови, що блокує підписання закону про скасування 2% ЄП

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Команда Разумкова зареєструвала в Раді проєкт постанови, що блокує підписання закону про скасування 2% ЄП

Міжфракційне об'єднання "Розумна політика" зареєструвало у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування у другому читанні та в цілому за закон №8401, який скасовує 2% єдиний податок і повертає документальні перевірки та контроль PPO, повідомив голова МФО Дмитро Разумков (позафракційний).

"Ми з командою "Розумної політики" зареєстрували блокуючу постанову до руйнівного законопроекту №8401. Будемо використовувати всі законні механізми, щоб не допустити, аби він вступив у силу", - написав Разумков у суботу в телеграм-каналі.

Він наголосив, що введення в дію цього закону поставить підприємців перед вибором - закритися або переміститися за кордон, де є стійкі та чесні правила, а не корупція і тиск.

"На початку війни бізнес повірив президенту, який обіцяв збереження пільг для підприємців до кінця воєнного стану і ще рік після його завершення. Бізнес залишився, щоб наближати нашу перемогу і своїми податками фінансувати українську армію. А тепер йому просто плюють в очі, змінюючи правила на ходу", - вважає Разумков.

Наразі на сайті Верховної Ради інформація про реєстрацію блокувального проєкту постанови відсутня.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 червня ухвалила законопроєкт №8401, один із важливих структурних маяків програми з МВФ, про скасування 2% єдиного податку (ЄП) з 1 серпня і повернення документальних перевірок і контролю РРО.

Теги: #разумков #проект_постанови #єдиний_податок

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