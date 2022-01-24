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15:32 24.01.2022

У Раді зареєстровано проект постанови про звернення до світової спільноти стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку Росії

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У Раді зареєстровано проект постанови про звернення до світової спільноти стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку Росії

Група народних депутатів із різних фракцій на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком зареєструвала в парламенті проект постанови про звернення до світової спільноти стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку Російської Федерації.

Відповідний проект постанови було зареєстровано у ВР у понеділок за номером 6543.

Парламентарі пропонують Верховній Раді звернутися до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій та закликати їх засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам.

Водночас ВР пропонують закликати світову громадськість рішуче засудити позицію РФ, спрямовану на блокування прогресу в рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, застосувати всі можливі дипломатичні засоби з метою сприяння деескалації ситуації, відведення російських військ від кордонів України, а також повної відмови Росії від своїх агресивних намірів перерозподілу Європи на зони впливу.

Цей документ також містить заклик не допустити з боку Росії продовження шантажу та погроз повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на гарантії нерозширення Організації Північноатлантичного договору та недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, а також перегляду основоположних принципів європейської безпеки.

Шляхом ухвалення цього звернення ВР планує закликати міжнародні організації та інституції сприяти зміцненню обороноздатності України, розбудові її Збройних сил відповідно до стандартів НАТО, підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи, а також посилити тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів.

 

Теги: #проект_постанови #рф #шантаж
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