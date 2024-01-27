Росіяни обіцяють пенсіонерам Донбасу видачу гуманітарки в обмін на партквитки "Единой России"

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Донецької області обіцяють видавати гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток "Единой России", повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти створили на ТОТ гуманітарну кризу, де люди не мають грошей на проживання і тепер намагаються купити тих, хто від них залежний. Зокрема, завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей у партію міжнародного злочинця Володимира Путіна", - йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що "це необхідно для "виборів президента Росії". "За логікою окупантів, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву зазначає, що всі організатори виборів нестимуть за це відповідальність.