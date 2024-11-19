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22:33 19.11.2024

Сибіга: оновлена ядерна доктрина РФ і риторика про застосування ядерної зброї - не більш ніж шантаж

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Захід не піддаватися "порожньому страху" у зв'язку з новими спробами Кремля використовувати риторику про застосування ядерної зброї для залякування.

"Зараз ми бачимо нові спроби Кремля використовувати ядерне "брязкання зброєю» для залякування Заходу. Їхня оновлена ядерна доктрина і публічна риторика про застосування ядерної зброї - не більше ніж шантаж. Вони вже не раз вдавалися до нього, коли ухвалювали сильні рішення", - сказав Сибіга під час виступу на засіданні Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінкська комісія США) у Вашингтоні у вівторок.

Він додав, що "ми повинні зберігати холодний розум, ясний погляд і не піддаватися порожньому страху".

"Ми в Україні знаємо, що в ситуації екзистенціальної боротьби за життя не існує половинчастих рішень. Напівзаходи приносять лише напіврезультати. А в ситуації «життя-смерть» половинчасте рішення - це смерть, а не життя", - сказав Сибыга.

Очільник МЗС підкреслив також, що РФ, Іран і КНДР працюють разом, щоб кинути виклик існуючому міжнародному порядку. Так, разом вони дестабілізують три регіони: Європу, Близький Схід та Індо-Тихоокеанський регіон. Сибіга вказав, що всі три режими порушують права людини в промислових масштабах, і саме це вони хочуть нав'язати всьому світу.

"Вони роблять вигляд, що борються проти США і Заходу, але насправді єдине, що їх об'єднує, - це беззаконня. Ця вісь являє собою екзистенціальний виклик для Заходу. Нам потрібен оновлений підхід "мир через силу" для підтримання і зміцнення міжнародного миру і безпеки. У цих умовах США не можуть дозволити собі виглядати слабкими", - закликав він.

Голова української дипломатії заявив, що РФ, Іран і Північна Корея сприймуть будь-яку ознаку слабкості як запрошення завдати прямої шкоди американським інтересам і безпеці.

Також він підкреслив, що ситуація в Україні - це не просто конфлікт між двома державами, це агресія однієї держави проти іншої, і "тут не може бути нічиєї".

"Не може бути альтернативи Формулі миру і відновленню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні та в усьому світі. Не може бути альтернативи справедливості", - заявив він.

Теги: #яз #шантаж #рф #мзс

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