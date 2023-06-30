Економіка

18:59 30.06.2023

Частка транзакцій через каси самообслуговування в мережі "Епіцентр" досягла 25,7%

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Частка транзакцій через каси самообслуговування в мережі "Епіцентр" досягла 25,7%

Частка транзакцій через каси самообслуговування в мережі торговельних центів "Епіцентр" у першому півріччі 2023 року досягла 25,7%, повідомила пресслужба мережі.

За її даними, транзакції через каси самообслуговування суттєво почастішали з початком повномасштабної війни. На сьогодні їх частка на 5,2 п.п. перевищує показник 2021 року і на 8,2 п.п. - показник 2020 року.

Загальносвітовий тренд на використання кас самообслуговування став актуальним іще на початку пандемії коронавірусу, коли люди прагнули обмежити контакт з оточуючими, повідомив регіональний директор мережі "Епіцентр" Сергій Пономарьов.

"У наших торговельних центрах вимушені переселенці часто купували речі першої необхідності: одяг і взуття, дитячі товари, продукти харчування, посуд, корм для тварин. При цьому жінок і дітей із великих міст, що опинилися під загрозою, намагалися евакуювати до західних регіонів країни. Ми з розумінням ставилися до ситуацій, коли наші касири прагнули убезпечити свої сім'ї. На щастя, деяку нестачу персоналу було нівельовано касами самообслуговування. У той період вони взяли на себе величезне навантаження і дали нам змогу пройти цей надскладний етап", - пояснив він.

За його словами, в мережі "Епіцентр" налічується понад 700 терміналів самообслуговування. Найчастіше ними користуються у великих містах.

Згідно з прогнозом компанії, частка чеків, оформлених через каси самообслуговування, може зрости вдвічі найближчими роками, тому "Епіцентр" планує продовжити впровадження таких технологій і розширення їх функціоналу.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено.

Попри суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #епіцентр #каса

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