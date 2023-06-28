Рецесія в США можлива, але не є базовим сценарієм - Павелл

Дані, що надходять останнім часом, відзначають стійкість американської економіки, і рецесія не є найімовірнішим сценарієм, хоча таку можливість не можна відкидати, заявив голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл.

Водночас інфляція в Штатах виявилася стійкішою, ніж очікувалося, що є аргументом на користь подальшого підвищення відсоткової ставки, сказав він на форумі Європейського центрального банку, який відбувається у португальському місті Сінтра.

"Курс грошово-кредитної політики наразі обмежувальний, але, можливо, він ще не був достатньо обмежувальним протягом достатнього часу", - додав Павелл.

У міру наближення до цільового рівня ставки зростають і ризики, тому керівники ФРС вирішили не підвищувати ставку в червні, сказав голова Федрезерву, додавши, що більшість членів Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC) очікують на два й більше підвищень надалі.

У відповідь на запитання про те, чи підніматиме регулятор ставки на декількох наступних засіданнях поспіль, Павелл відповів, що це поки що не вирішено - однак і не виключено.

Сповільнення темпів підйому ставок останнім часом голова Федрезерву пояснив тим, що ризики надто суворої та надто м'якої ГКП поступово стають збалансованими, хоча повного балансу поки що не досягнуто.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард, яка виступала на тому самому заході, заявила, що європейський центробанк, з високою ймовірністю, підвищить ставку в липні, зазначивши водночас, що рішення ухвалюють на кожному засіданні окремо, і вони залежать від статданих, що надходять.

"Ми хочемо утримувати ставки на високому рівні доти, доки не переконаємося, що інфляція стійко рухається до цілі у 2%", - сказала вона.

Лагард також висловила сподівання, що єврозоні вдасться уникнути рецесії поточного року. У першому кварталі 2023 року в єврозоні було зафіксовано нульове зростання, даних щодо другого кварталу поки що немає, проте статдані, включно з індексом менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі, викликають тривогу. У другому півріччі керівництво ЄЦБ очікує прискорення зростання економіки і загалом прогнозує збільшення ВВП на 0,9% цього року.

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі сказав, що його регулятор теж уважно відстежує дані, які надходять, включно з інформацією про рекордно низьке безробіття, та ухвалює рішення, виходячи з них. Він, як і його колеги, не чекає рецесії у 2023 році.

Вищу, ніж у більшості інших розвинених економіках, інфляцію Бейлі частково пояснює станом британського ринку праці, де розмір робочої сили все ще не повернувся на доковідний рівень.

Зі свого боку керівник Банку Японії Кадзуо Уеда сказав, що японський ЦБ очікує сповільнення інфляції до кінця поточного року та певне прискорення у 2024 році, наголосивши, що в другій частині прогнозу регулятор не цілком упевнений.

Японська економіка отримує підтримку за рахунок відкладеного попиту й активних інвестицій бізнесу після скасування антикоронавірусних обмежень, що знайшло відображення в підйомі японського фондового індексу до 30-річних максимумів, сказав Уеда.

У відповідь на прохання прокоментувати різке падіння курсу єни Уеда зазначив, що на японську валюту впливає багато чинників, включно з рішеннями інших центробанків світу.

Центробанк уважно стежить за обмінним курсом, але рішення про інтервенції ухвалює лише міністерство фінансів, наголосив голова японського ЦБ.