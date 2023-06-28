Економіка

15:16 28.06.2023

Литва заборонила на рік транзит територією країни низки товарів подвійного призначення

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Литва заборонила на рік транзит територією країни низки товарів подвійного призначення

Уряд Литви на засіданні в середу затвердив тимчасову заборону на перевезення територією країни і з неї 57 груп товарів подвійного призначення, повідомляє агентство BNS.

Обмежувальний захід зачіпає переважно перевезення мікроелектроніки та напівпровідникових компонентів із затвердженого національного списку контрольованих товарів подвійного призначення.

"Литва обмежує переміщення деяких товарів подвійного або потенційно подвійного призначення своєю територією щонайменше на рік", - заявила на засіданні міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

За її словами, у влади Литви є інформація, що такі товари можуть бути використані у війні проти України.

"Ми не хочемо допустити, щоб нашу територію використовували в цих цілях, тому і вводимо такі обмеження", - сказала Армонайте.

 

Теги: #транзит #литва #заборона

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