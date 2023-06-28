Arricano уклала меморандум про партнерство з Маріупольським державним університетом

Arricano Real Estate Plc, керуюча компанія і девелопер торговельно-розважальних центрів "Проспект", РайON у Києві, City Mall у Запоріжжі та "Сонячна галерея" у Кривому Розі, уклала меморандум про партнерство з Маріупольським державним університетом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Arricano.

"Співпраця освіти та бізнесу дуже важлива, тому що вона дає можливість заохочувати обмін та спільне використання знань, сприяє інноваціям, підприємництву і творчості, допомагає випускникам здобути правильні навички, необхідні на ринку праці. Arricano - соціально відповідальна компанія, яка особливу увагу приділяє розвитку й підтримці студентської спільноти, надає всі можливості для проходження практики та завжди відкрита для співпраці з талановитою молоддю України. Ми налаштовані на розвиток довгострокових партнерських відносин із Маріупольським державним університетом та реалізацію важливих й актуальних проєктів", - наголосила директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

Як наголошується в релізі, підписаний 26 червня меморандум дасть змогу сторонам об'єднати зусилля щодо поліпшення ринку праці України в умовах глобалізаційних зрушень. Разом бізнес та освітній заклад впливатимуть на розвиток науково-прикладних досліджень для сталого працересурсного забезпечення післявоєнного відновлення України, а також створення сприятливих умов для повернення українців, які у зв'язку з війною змушені були виїхати за кордон.

Наукове та інформаційне співробітництво передбачає впровадження інноваційних рішень, спрямованих на розв’язання важливих питань, залучення вітчизняних та іноземних партнерів для реалізації ініціатив.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також споруджує київський ТРК Lukianivka.

Чистий прибуток Arricano Real Estate Plc за 2021 рік становив $37,9 млн, що в 1,8 раза більше за показник 2020 року.

Станом на червень-2023 акціонерами Arricano Real Estate Plc є Retail Real Estate O.U. разом із Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрієм Полдом і Рауно Тедером. Сукупний пакет акцій Тедера становить 70,86%.