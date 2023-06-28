Україна вкотре приймала аварійну допомогу з Європи через брак потужності в енергосистемі ввечері вівторка

Енергосистема України через аварійне відключення одного з атомних блоків і недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього споживання змушена була взяти аварійну допомогу від енергосистеми Румунії та Польщі з 19:00 до 23:00 вівторка, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, допомога надходила по 150 МВт щогодини загальним обсягом 1200 МВт-год. Імпорту та експорту в ці години не було.

"Сьогодні зранку енергоблок уже в роботі й поступово збільшує навантаження", - йдеться в повідомленні.