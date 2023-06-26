"Прометей" залучив $2 млн від ПУМБ на підтримку експортних контрактів

Група компаній "Прометей" підписала договір із Першим українським міжнародним банком (ПУМБ, Київ) на $2 млн, повідомили в пресслужбі агрохолдингу.

Згідно з повідомленням, кредитна угода передбачає забезпечення торгового фінансування під експортні контракти.

За інформацією "Прометея", залучені кошти нададуть змогу активізувати ділову активність і підтримати фінанси агрохолдингу, що важливо під час підготовки до приймання та експорту врожаю 2023 року.

"Крок за кроком ПУМБ продовжує нарощувати співпрацю з нашою компанією. Ми вдячні банку за своєчасні договори і раді виступати як надійний партнер", - прокоментувала угоду керівниця сектору корпоративних фінансів "Прометея" Ірина Івченко.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доробки та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як 2020 року цей показник сягнув $32,6 млн, а 2019 року - $30,5 млн.

"Прометей" протягом 2023 року планує збільшити земельний банк із 20 тис. га до 50 тис. га, а в перспективі наростити його до 100 тис. га.