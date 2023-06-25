Економіка

11:02 25.06.2023

Кабмін виділив 200,6 млн грн на реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення

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Кабмін виділив 200,6 млн грн на реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення

Кабінет міністрів України виділив 200,6 млн грн на реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Зокрема, Міністерству у справах ветеранів із фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено 200 млн 633,87 тис. грн на бюджетну програму "Заходи із психологічної допомоги, соціальної, професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, розвитку спорту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків".

Як повідомлялося, у травні Кабмін перерозподілив 100 млн грн для забезпечення фінансування заходів із реконструкції Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації.

Теги: #центр #бородянка #фінансування

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