"Енергоатом" продовжує імпортозаміщення продукції, яку раніше отримував із РФ

ДП "НАЕК "Енергоатом" за допомогою налагодження власного виробництва продовжує імпортозаміщення продукції, яку раніше отримував із РФ.

"Енергоатом" придбав кілька вкрай важливих верстатів для свого відокремленого підрозділу (ВП) "Атоменергомаш", щоб виготовляти в Україні вузли та деталі обладнання систем безпеки, які раніше постачалися з РФ", - повідомила компанія в четвер увечері.

Як поінформували в компанії, "Енергоатом", закупивши необхідне обладнання, налагоджуватиме власне виробництво дефіцитних запчастин на майданчику "Атоменергомаш". На майданчик уже доставлено верстат для хонінгування внутрішніх поверхонь циліндрів, монтаж і пусконалагодження якого завершено останніми днями, а також верстат для навивки пружин. До кінця року на майданчик надійдуть ще дві одиниці обладнання.

"Уже сьогодні на наявних потужностях виробляють 18 найменувань запчастин. Коли виробничу дільницю повністю доукомплектують обладнанням, наше підприємство зможе давати 41 різновид деталей і вузлів для гарантування безпеки енергоблоків АЕС України", - заявив генеральний директор ВП "Атоменергомаш" Григорій Городнер.

За його словами, дільниця має запрацювати на повну потужність у першому кварталі 2024 року.