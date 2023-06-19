Економіка

18:24 19.06.2023

Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу співпрацю, запросив банк відновити роботу представництва в Україні

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Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу співпрацю, запросив банк відновити роботу представництва в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою, під час якої було обговорено подальший розвиток співпраці.

"Провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема щодо мобілізації міжнародної підтримки", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

Окрім цього, президент подякував Світовому банку за швидку реакцію на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС і співпрацю з Україною для оцінки збитків, завданих цією трагедією.

Під час розмови Зеленський запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні.

"Ми зацікавлені у співпраці під час повоєнної трансформації України, зокрема у подоланні корупції та зменшенні долі готівки в українській економіці", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #світовий_банк #зеленський

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