Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу співпрацю, запросив банк відновити роботу представництва в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою, під час якої було обговорено подальший розвиток співпраці.

"Провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Обговорили подальший розвиток співпраці, зокрема щодо мобілізації міжнародної підтримки", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

Окрім цього, президент подякував Світовому банку за швидку реакцію на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС і співпрацю з Україною для оцінки збитків, завданих цією трагедією.

Під час розмови Зеленський запросив Світовий банк відновити роботу представництва в Україні.

"Ми зацікавлені у співпраці під час повоєнної трансформації України, зокрема у подоланні корупції та зменшенні долі готівки в українській економіці", - зазначив Зеленський.