ПриватБанк із 22 червня відновить приймання доларів і євро в терміналах

Державний ПриватБанк, найбільший на ринку, який із кінця травня призупинив приймання готівкових доларів і євро у своїх терміналах, відновить його з 22 червня.

"Банк відновлює послугу приймання готівкової іноземної валюти з її зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року і співпрацює з регулятором у межах встановлених норм і правил", - ідеться в повідомленні банку на його сайті.

У ньому підтверджується, що призупинення було пов'язане з розв'язанням проблеми приймання іноземних банкнот з ознаками значного зносу або пошкодження і банкнот давніх років випуску. Фінустанова зазначає, що керується положеннями Нацбанку з цього питання.

До скасування наприкінці травня ПриватБанк був єдиним банком в Україні, який надавав клієнтам послугу приймання іноземної валюти в терміналах.