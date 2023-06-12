Збитки меліоративної системи через підрив дамби Каховської ГЕС сягнули 150-160 млрд грн - Мінагрополітики

Збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву Каховської ГЕС сягнули 150-160 млрд грн, однак точні дані буде визначено після деокупації територій, повідомила в понеділок пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства.

Відомство допускає, що меліоративні системи після підриву Каховської ГЕС будуть зруйновані або демонтовані окупантами.

"Без відновлення джерела водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні України у найближчий час неможливо", - зазначено в повідомленні.

У Мінагрополітики нагадали, що Каховське водосховище було джерелом зрошення для 94% систем у Херсонській, 74% - у Запорізькій і 30% - у Дніпропетровській областях. Каховське водосховище було джерелом живлення для 584 тис. га земель, на які подавали воду для зрошення. Зокрема Каховський магістральний канал обслуговував 326 тис. га, Північно-Кримський - 39,7 тис. га сільськогосподарських земель. Окрім того, низка систем у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях здійснювала окремий водозабір із Каховського водосховища на загальну площу зрошення 218,3 тис. га.