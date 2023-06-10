Економіка

12:34 10.06.2023

Тимчасово припинив подачу газу об'єкт газовидобутку, що зазнав нічної повітряної атаки РФ, - Міненерго

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Тимчасово припинив подачу газу об'єкт газовидобутку, що зазнав нічної повітряної атаки РФ, - Міненерго

Унаслідок чергового ракетно-дронового удару по території України в ніч на суботу зафіксовано влучання в промисловий майданчик об'єкта газовидобутку, подачу газу з цього об'єкта в газотранспортну систему тимчасово припинено, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в суботу, триває ліквідація наслідків цієї атаки.

Щодо ситуації, пов'язаної з розливом Каховського водосховища, міністерство зазначило, що в Херсоні фіксується зменшення рівня води, який на ранок становив 4,79 м. За даними міністерства, це майже на метр нижче максимального рівня в місті, зафіксованого на позначці 5,68 м. Відповідно, енергетики намагаються вести відновлювальні роботи там, де це можливо, і підключати знеструмлених споживачів, яких у Херсоні залишається понад 15 тис.

Загалом у Херсонській області через підтоплення знеструмлено 10 населених пунктів, підтоплено 162 трансформаторні підстанції, а в Миколаївській - 13 населених пунктів або понад 2 тис. споживачів.

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається стабільним - 16,67 м, цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Крім того, Міненерго повідомило, що ворог обстріляв і пошкодив лінії електропередачі в Чернігівській, Харківській та Херсонській областях. У Донецькій області знеструмлено 3 населених пункти, а внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій та Сумській областях.

Водночас у Чернігівській та Сумській областях є знеструмлення через негоду. Через технологічні порушення знеструмлювалися споживачі в Києві, але їм уже вдалося повернути світло.

Згідно з даними на сайті ENTSO-E, у суботу експорт не здійснюється (востаннє він здійснювався до Польщі 7 червня обсягом 800 МВт-год протягом 5 ранкових і денних годин), а суттєво зріс обсяг імпорту - зі Словаччини протягом дня (з 06:00 до 20:00) має надійти 4246 МВт-год, що у 8 разів більше за показник п'ятниці (530 МВт-год).

Як повідомлялося з посиланням на "Укргідроенерго", рівень води в Каховському водосховищі станом на 8 годину ранку 10 червня становив 10,42 м, знизившись за добу на 1,32 м, а загалом із моменту підриву - на 6 м. Пізніше компанія оновила дані до 10.00 - рівень води знизився до 10,31 м.

У компанії зазначили, що ГЕС продовжують працювати зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву РФ Каховської ГЕС і акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра.

 

Теги: #газ #енергетика #міненерго #обстріли

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