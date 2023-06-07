Економіка

10:46 07.06.2023

На будівництво нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської потрібно щонайменше EUR1 млрд і п'ять років - глава "Укргідроенерго"

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На будівництво нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської потрібно щонайменше EUR1 млрд і п'ять років - глава "Укргідроенерго"

Будівництво нової ГЕС на місці зруйнованої російськими окупантами Каховської ГЕС коштуватиме щонайменше EUR1 млрд, повідомив голова ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Щоб побудувати таку станцію, на сьогодні потрібно щонайменше EUR800 млн. Ідеться і про станцію, і про мостовий перехід, і про залізничні колії. Пошкоджено також систему шлюзування. Тобто йшлося про цілу інфраструктуру, і загалом це щонайменше EUR1 млрд. Але найголовніше - щоб усе відновити, потрібен час: мінімум п'ять років", - сказав Сирота в інтерв'ю виданню DW.

При цьому він зазначив, що після деокупації буде перекрито Каховське водосховище для відновлення необхідного рівня води та розпочато будівництво нової гідроелектростанції на тому самому місці.

Він також прокоментував, зокрема, ситуацію на ЗАЕС, зазначивши, що на місяць-два руйнування Каховської ГЕС не матиме критичного значення для цієї атомної станції, оскільки на цей період достатньо буде її власних водосховищ, які вона має для охолодження реакторів. Водночас, якщо тривалий час води в Каховському водосховищі не буде, в охолоджувачах ЗАЕС рівень води почне знижуватися. Не можна виключати й того, що російські окупанти не піднімуть затвори цих охолоджувачів.

Теги: #енергетика #укргідроенерго #каховська_гес

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