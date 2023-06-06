Пошкодження Каховської ГЕС наразі не становить безпосередньої небезпеки для ЗАЕС - Гроссі

Руйнування частини Каховської ГЕС у Херсонській області поки що не загрожує безпосередньо Запорізькій АЕС (ЗАЕС), заявив у вівторок гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Відсутність води в найважливіших системах охолодження протягом тривалого часу призвела б до проблем із паливом і непрацездатності аварійних дизельних генераторів. Однак наша нинішня оцінка ситуації показує, що безпеці АЕС безпосередньої загрози немає", - йдеться в його заяві.

Гендиректор пояснив, що пошкодження Каховської ГЕС призведуть до знаного падіння рівня води в резервуарах, що використовується для охолодження систем ЗАЕС. Поки що, за даними фахівців МАГАТЕ, зниження водного рівня становить 5 см за годину. Однак надходження води з основного джерела ще може тривати кілька днів, підсумував Гроссі.

Наразі персонал ЗАЕС намагається максимально закачати воду в охолоджувальні системи станції. Однак є й альтернативні джерела водопостачання.

"Моя поїздка на ЗАЕС була запланована на наступний тиждень, і тепер вона вкрай важлива. Я поїду", - резюмував глава МАГАТЕ.

За даними української розвідки, 6 червня 2023 року близько 2:30 ночі російські окупанти підірвали дамбу Каховського водосховища.