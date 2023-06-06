Економіка

13:05 06.06.2023

Пошкодження Каховської ГЕС наразі не становить безпосередньої небезпеки для ЗАЕС - Гроссі

1 хв читати
Пошкодження Каховської ГЕС наразі не становить безпосередньої небезпеки для ЗАЕС - Гроссі

Руйнування частини Каховської ГЕС у Херсонській області поки що не загрожує безпосередньо Запорізькій АЕС (ЗАЕС), заявив у вівторок гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Відсутність води в найважливіших системах охолодження протягом тривалого часу призвела б до проблем із паливом і непрацездатності аварійних дизельних генераторів. Однак наша нинішня оцінка ситуації показує, що безпеці АЕС безпосередньої загрози немає", - йдеться в його заяві.

Гендиректор пояснив, що пошкодження Каховської ГЕС призведуть до знаного падіння рівня води в резервуарах, що використовується для охолодження систем ЗАЕС. Поки що, за даними фахівців МАГАТЕ, зниження водного рівня становить 5 см за годину. Однак надходження води з основного джерела ще може тривати кілька днів, підсумував Гроссі.

Наразі персонал ЗАЕС намагається максимально закачати воду в охолоджувальні системи станції. Однак є й альтернативні джерела водопостачання.

"Моя поїздка на ЗАЕС була запланована на наступний тиждень, і тепер вона вкрай важлива. Я поїду", - резюмував глава МАГАТЕ.

За даними української розвідки, 6 червня 2023 року близько 2:30 ночі російські окупанти підірвали дамбу Каховського водосховища.

Теги: #магате #заес #каховська_гес #гроссі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 06.06.2023
МЗС України розкритикувало пост ООН про "святкування" дня російської мови після підриву Каховської ГЕС

МЗС України розкритикувало пост ООН про "святкування" дня російської мови після підриву Каховської ГЕС

12:32 06.06.2023
ТЕС "ДТЕК" за потреби готові балансувати енергосистему

ТЕС "ДТЕК" за потреби готові балансувати енергосистему

12:26 06.06.2023
Шмигаль: Пріоритети у зв'язку з підривом Каховської ГЕС - евакуація, ситуація на Запорізькій АЕС і забезпечення питною водою

Шмигаль: Пріоритети у зв'язку з підривом Каховської ГЕС - евакуація, ситуація на Запорізькій АЕС і забезпечення питною водою

12:21 06.06.2023
Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми, загрози стабільності електропостачання немає - Міненерго та "Укренерго"

Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми, загрози стабільності електропостачання немає - Міненерго та "Укренерго"

12:12 06.06.2023
Знищення Каховської ГЕС відсунуло відновлення херсонського овочівництва на 5 років - каховські овочівники

Знищення Каховської ГЕС відсунуло відновлення херсонського овочівництва на 5 років - каховські овочівники

12:08 06.06.2023
Окупанти знищили 11 із 28 прольотів греблі та машинну залу Каховської ГЕС, Дніпро не судноплавне

Окупанти знищили 11 із 28 прольотів греблі та машинну залу Каховської ГЕС, Дніпро не судноплавне

12:00 06.06.2023
Данілов про підсумки засідання РНБО: Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав

Данілов про підсумки засідання РНБО: Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав

11:58 06.06.2023
Генсек НАТО: Підрив дамби Каховської ГЕС - обурливий акт, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні

Генсек НАТО: Підрив дамби Каховської ГЕС - обурливий акт, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні

11:54 06.06.2023
Юсов: Є докази переміщення росіянами вибухових речовин і техніки для дистанційного підриву Каховської ГЕС

Юсов: Є докази переміщення росіянами вибухових речовин і техніки для дистанційного підриву Каховської ГЕС

11:50 06.06.2023
Зеленський доручив провести евакуацію і забезпечити питною водою всі міста і села після підриву Каховської ГЕС

Зеленський доручив провести евакуацію і забезпечити питною водою всі міста і села після підриву Каховської ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підрив Каховської ГЕС не вплинув на роботу енергосистеми, загрози стабільності електропостачання немає - Міненерго та "Укренерго"

Знищення Каховської ГЕС відсунуло відновлення херсонського овочівництва на 5 років - каховські овочівники

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але ситуація контрольована - "Енергоатом"

НКЦПФР зареєструвала облігації "Нова пошта" на 800 млн грн і "ДТЕК Павлоградвугілля" на 10 млрд грн

СКЦ відновив інспекції в "зерновому коридорі" після 4-денної паузи і вперше за місяць - на порт "Південний"

ОСТАННЄ

МАГАТЕ уважно відстежує ситуацію навколо Каховської ГЕС

Поточний рівень запасів газу в сховищах Європи наближається до 70%, повідомили в ЄК

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але ситуація контрольована - "Енергоатом"

Єврокомісія: ЄС продовжує торговельні пільги для України ще на один рік

Єврокомісія продовжила заборону на експорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику в п’ять країн ЄС до 15 вересня - агроміністр Польщі

НКЦПФР зареєструвала облігації "Нова пошта" на 800 млн грн і "ДТЕК Павлоградвугілля" на 10 млрд грн

Російська сторона в СКЦ відновила інспекції в "зерновому коридорі", але допускає судна без черги на свій розсуд

СКЦ відновив інспекції в "зерновому коридорі" після 4-денної паузи і вперше за місяць - на порт "Південний"

"Метінвест" за 15 місяців війни спрямував на допомогу Україні 3,7 млрд грн

"Епіцентр" став учасником програми "єВідновлення"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА