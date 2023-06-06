Поточний рівень запасів газу в сховищах Європи наближається до 70%, повідомили в ЄК

Євросоюз має намір до 1 листопада заповнити свої газосховища на 90%, вже забезпечено майже 70%, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Тім Макфі.

"Мета цього року - 90% до 1 листопада, і сьогодні ми маємо вже близько 70%", - повідомив прессекретар у понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Він нагадав, що 2022 року ЄК ставила за мету до 1 листопада 80% обсягу газосховищ, а домоглася заповнення на 95%.

Крім того, Макфі з посиланням на інтерв'ю заступника голови ЄК Мароша Шефчовича газеті Financial Times підтвердив, що Єврокомісія "вивчає, чи можуть і яким чином гарантії, видані державними установами, сприяти отриманню доступу до сховищ природного газу в Україні для європейських країн".