Єврокомісія: ЄС продовжує торговельні пільги для України ще на один рік

Європейський союз ще на рік продовжив призупинення дії імпортних мит, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту в Європейський Союз.

"Це сильне свідчення незмінної підтримки України з боку ЄС допоможе полегшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери через неспровоковану і невиправдану військову агресію Росії", - йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

У ЄК зазначили, що ЄС поступово скасовує до 15 вересня 2023 року виняткові та тимчасові превентивні заходи, ухвалені 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України "відповідно до виключних гарантій Регламенту про автономні торговельні заходи". "Обсяг цих заходів додатково скорочується з 17 до 6 тарифних позицій для 4 охоплюваних продуктів. Ці тимчасові та цілеспрямовані заходи було вжито через вузькі місця в логістиці цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, а також за умови, що держави-члени не зберігають жодних обмежувальних заходів. Поетапна відмова дасть змогу внести значні поліпшення в "Шляхи солідарності" і вирішити проблеми, пов'язані з вивезенням українського зерна з країни для цього врожаю", - деталізували в ЄК.