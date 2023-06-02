Російські окупанти заблокували передачу даних із системи радіаційного моніторингу ЗАЕС - ДІЯРУ

Російські загарбники заблокували передачу інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) окупованої ними Запорізької АЕС, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Про цей випадок, який загрожує безпеці на ЗАЕС, український регулятор поінформував МАГАТЕ, однак не отримував повідомлень щодо можливих планованих заходів з боку агентства для врегулювання цієї ситуації", - сказав керівник ДІЯРУ Олег Коріков, слова якого наводяться в повідомленні на фейсбук-сторінці регулятора у п'ятницю.

Загалом зазначається, що ситуація на Запорізькій АЕС щодня погіршується - окупанти чинять шалений тиск на персонал ЗАЕС, водночас представники "Росатому" вербують персонал, який не має відповідної кваліфікації.

Як описали ситуацію в ДІЯРУ, зокрема, через демонтаж чи викрадення російськими загарбниками важливих елементів систем, виведення з ладу частини комп’ютерної техніки тощо значних зусиль і ресурсів потребує відновлення система фізичного захисту на станції. Окупанти майже повністю деградували систему аварійної готовності та реагування на ЗАЕС, додав регулятор.

"Задля відновлення ядерної та радіаційної безпеки потрібно негайно вивести російських військових та російський персонал, відповідно до резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ GOV/2022/17, GOV/2022/58, GOV/2022/71", - наголошується в повідомленні інспекції.

Там зазначили, що ситуація на ЗАЕС була предметом обговорення під час онлайн-зустрічі Корікова з представниками Єврокомісії, Європейської групи з нагляду за ядерною безпекою (ENSREG), Асоціації західноєвропейських органів регулювання ядерної безпеки (WENRA), Комісії з ядерного регулювання США (US NRC), Офісу ядерного регулювання Великої Британії (ONR) та Комісії з ядерної безпеки Канади (CNSC).

Як повідомлялося, АСКРО, що складається з низки видів високотехнологічного обладнання, виконує функції оперативного радіаційного моніторингу.