"Нова пошта" і "Повернись живим" запустили збір 330 млн грн на засоби зв'язку для сил ППО

ТОВ "Нова пошта" у співпраці з благодійним фондом "Повернись живим" оголосила збір 330 млн грн на засоби зв'язку для потреб сил ППО під назвою "Запакуй небо - прокачай ППО", повідомила пресслужба поштового оператора.

"Травень показав: українська ППО нині краща, аніж будь-коли, тому ворог активно працює на її виснаження. Наше з вами завдання - допомогти захисникам неба - зробити протиповітряну оборону стійкою до атак, а ще - забезпечити гарантованим та сталим зв’язком", - зазначив співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Климов.

Зазначається, що за зібрані кошти планується закупівля рюкзаків мобільної вогневої групи, які містять усі необхідні види зв'язку, переносні командні пункти у вигляді кейса вагою 60 кг та рухомий командний пункт-вантажівка, що забезпечить можливість командувати військами під час руху.

Щоб долучитися до збору коштів, клієнтам "Нової пошти" доступна можливість у відділеннях придбати лімітоване пакування: 10 грн із кожної проданої коробки та по 5 грн із пакунка і конверта для документів буде перераховано до БФ "Повернись живим".

Крім того, під час використання поштомата з кожної відправки або доставки "Нова пошта" переказуватиме 10 грн на рахунок проєкту.

Внесок також можна зробити традиційним способом, перераховуючи бажану суму на лендингу проєкту, в застосунку "Нової пошти" або у відділенні.