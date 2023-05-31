Україна виконала три маяки програми МВФ щодо правок до Бюджетного кодексу та плану дій для Нацстратегії доходів

Уряд України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу (БК) щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості (№9346), вчасно виконавши два з 19 структурних маяків програми розширеного фінансування EFF з МВФ.

Як повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа на фейсбук-сторінці, ідеться про відновлення дії статті 52 БК та її посилення для зменшення кількості змін до держбюджету (ad-hoc), а також норм щодо встановлення обмежень на надання держгарантій із чіткими критеріями їх застосування.

Як уточнила голова комітету, запропоновано встановити, що Рада може розглядати поправки до держбюджету лише в разі позитивного висновку Мінфіну із зазначенням інформації про можливості фінансового забезпечення в поточному році і на середньостроковий період.

Передбачається, що в умовах воєнного стану залишається необмежене право на перегляд видатків лише сектору безпеки і оборони.

Крім того, з 1 січня 2024 року буде відновлено середньострокове бюджетне планування шляхом складання Бюджетної декларації, зупинене в березні минулого року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, а цього року - розроблення Стратегії управління держборгом, також зупинене через війну.

Крім цього, запропоновано передбачити, що у 2023-2028 роках граничний обсяг держгарантій, що надаються за рішеннями Кабміну, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду держбюджету.

"У 2021 році граничний обсяг передбачався на рівні не більше ніж 8,4%, а на 2022 і 2023 роки - не визначався", - нагадала Підласа.

Вона наголосила, що комітет із питань бюджету розгляне законопроєкт найближчим часом.

"Важливо зазначити, що прогнозованість бюджетної політики та посилення боргової стійкості є однією з ключових умов Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках підтриманої МВФ нової чотирирічної Програми розширеного фінансування для України", - зі свого боку вказав Мінфін.

Крім того, як повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, уряд реалізував ще один структурний маяк програми з МВФ із терміном виконання до кінця травня - розробив план заходів, зокрема для розв'язання ключових проблем, виявлених у результаті проведення опитування платників податків, що буде внеском у дорожню карту Національної стратегії доходів.

Водночас сам план наразі не оприлюднено.

Як повідомлялося, Україна і МВФ досягли угоди про перший перегляд програми EFF на рівні персоналу (SLA), що відкриває шлях до отримання другого траншу близько $900 млн.

У програмі на цей рік також міститься кількісний критерій на стелю держгарантій - 20 млрд грн на кінець квітня і 37 млрд грн на кінець 2023 року.