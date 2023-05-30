МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про перший перегляд програми EFF - Фонд

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Україна досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement) за оновленим комплексом економічної та фінансової політики в рамках першого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) на $15,6 млрд, йдеться в повідомленні Фонду у вівторок за підсумками роботи його місії у Відні 23-30 травня.

"Я радий повідомити, що співробітники МВФ і влада України досягли домовленості на рівні персоналу про перший перегляд EFF. Угода підлягає затвердженню радою виконавчих директорів МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями", - наводять у релізі слова глави місії Гевіна Грея.

Зазначається, що всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня і структурні контрольні показники на кінець травня було виконано, що підготувало ґрунт для розгляду радою директорів МВФ виділення Україні другого траншу за програмою EFF у розмірі близько $900 млн (SDR663,9 млн).

Фонд додав, що економіка України демонструє чудову стійкість, а останні економічні події вказують на поступове її відновлення у 2023 році. Це дало змогу МВФ поліпшити макропрогноз: тепер Фонд очікує зростання ВВП України цього року в межах 1-3%, тоді як наприкінці березня цей діапазон був від "мінус" 3% до "плюс" 1%. Як позитиви виділяють швидке відновлення енергетичної системи після ударів, стабілізацію валютного ринку і вражаюче зниження інфляції.

Водночас перспективи залишаються вкрай невизначеними, оскільки зберігається винятково висока невизначеність, пов'язана з війною, йдеться в релізі.

"Загалом макроекономічна та фінансова стабільність зберігається завдяки виваженій політиці, а також постійній і своєчасній зовнішній підтримці. Проте серйозні проблеми зберігаються: бюджетний дефіцит залишається дуже високим, це тягне за собою постійну потребу у великих фінансових коштах, що покриваються за рахунок зовнішніх грантів і кредитів на дуже пільгових умовах", - зазначив Грей.

За його словами, виконання основних функцій держави в умовах наявних фінансових обмежень, як і раніше, вимагатиме від влади пошуку складних політичних компромісів. Вирішальне значення матиме скасування запроваджених на початку війни пільг для мобілізації доходів, якщо це доречно, та уникнення нових заходів, які можуть підірвати податкові надходження.

"Основними цілями програми влади, яку підтримує EFF, залишаються підтримання економічної та фінансової стабільності в умовах винятково високої невизначеності, відновлення прийнятного рівня боргу та підтримка відбудови України на шляху до вступу до Європейського Союзу (ЄС)", - наголосив глава місії.

Він додав, що відповідно до цих цілей влада України, окрім скасування податкових пільг, розробляє стратегію для переходу до гнучкішого обмінного курсу та послаблення валютного контролю, готує глибшу оцінку стану банківського сектору і продовжує реформи зі зміцнення системи управління та боротьби з корупцією.

Грей заявив, що послідовне здійснення структурних реформ у рамках програми, зокрема в галузі управління, боротьби з корупцією та управління державними інвестиціями, зміцнить інститути і закладе основу для сильного і стійкого зростання. Ці реформи, зокрема, поліпшать умови, що сприятимуть зусиллям із відновлення та реконструкції, які наразі ініціює Україна, і, таким чином, допоможуть залучити такі необхідні інвестиції приватного сектору та полегшити вступ до ЄС.

Як повідомлялося, рада директорів МВФ 31 березня цього року затвердила нову чотирирічну програму EFF для України з фінансуванням у розмірі $15,6 млрд (SDR11,6 млрд) і на початку квітня виділила перший транш $2,7 млрд. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн (близько $900 млн) у середині червня й жовтні цього року та наприкінці лютого наступного року за результатами першого, другого й третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня й грудня цього року відповідно.