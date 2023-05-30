В Україні аварійно відключилася низка магістральних високовольтних ліній, причини з'ясовують - "Укренерго"

До знеструмлення споживачів у низці областей призвело аварійне вимкнення кількох магістральних високовольтних ліній близько 13:00, повідомила НЕК "Укренерго".

"Наразі триває заживлення споживачів. Постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено найближчими годинами. Розпочато розслідування причин інциденту", - повідомляється в телеграм-каналі компанії у вівторок.

При цьому НЕК наголосила, що відключення відбулися з технічних причин і не пов'язані з дефіцитом потужності в енергосистемі.

Як повідомлялося, енергохолдинг ДТЕК повідомив про аварійні відключення світла 30 травня по всій країні через зниження частоти в енергосистемі, причини якого з'ясовує "Укренерго".