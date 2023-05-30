Економіка

14:50 30.05.2023

Аварійні відключення світла відбуваються у всій країні через зниження частоти в енергосистемі - ДТЕК

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Аварійні відключення світла відбуваються у всій країні через зниження частоти в енергосистемі - ДТЕК

У всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі, до чого призвело зниження частоти в об'єднаній енергосистемі України, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі у вівторок, відключення розпочалися з 13:28.

"Причини зниження частоти з’ясовують фахівці "Укренерго". Станом на 14:32 "Укренерго" надав дозвіл на відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, трохи менше ніж годину тому ДТЕК заявляв про аварійні відключення в центрі Києва та його відновлення альтернативними каналами.

 

Теги: #енергетика #дтек #відключення

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