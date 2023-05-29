ЄБА закликає вирішити проблеми з чергами на українсько-польському кордоні під час транзитних вантажоперевезень

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до Ради Європи, до українських і польських державних структур із закликом налагодити комунікацію і взаємодію для врегулювання питань черг із вантажних перевезень на кордонах.

За інформацією ЄБА, на митних пунктах пропуску між Україною та Польщею утворилися суттєві черги з вантажів. Тривалість перетину кордону вантажівками з продуктами, які підлягають огляду ветеринарними контролювальними службами, становить десять днів. Тривалість очікування перетину інших вантажів коливається від п'яти до десяти днів і більше.

У бізнес-асоціації нагадали, що, згідно з українським законодавством, митне оформлення вантажів має здійснюватися протягом чотирьох годин із моменту прибуття до пункту пропуску. Перелік вантажів, які підлягають виключенню, "досить вичерпний" і прописаний у Митному кодексі.

У зверненні зазначено, що ці норми складно виконати, оскільки з боку Євросоюзу оформлення виконують вкрай повільно, зокрема через нещодавній страйк польських перевізників біля кордону. Це призвело до того, що в пункті пропуску (ПП) "Ягодин" скупчилася черга з 3,5 тис. автомобілів. ПП "Краківець-Корчава" пропускає приблизно 117 вантажівок за добу, хоча раніше цей показник сягав 440 вантажівок. На інших пунктах пропуску ситуація не краща, навели приклади в ЄБА.

На думку бізнес-об'єднання, це позначається на веденні бізнесу в Україні, українських та європейських ланцюгах постачань.

"Для України це безпосередньо прямі втрати, що складають сотні тисяч євро на місяць, причина для зміни маршрутів, причина можливого дублювання відділень бізнесів в інших країнах тощо", - зазначено у зверненні.

ЄБА наголошує, що такі затримки призводять до прямих втрат країн ЄС. Значна кількість перевезень, які затримуються в пунктах перетину, - це вантажі, що прямують до низки країн ЄС (транзитом через Республіку Польща). Це, зокрема, вантажі виробничих підприємств з європейськими інвестиціями, які здійснюють операції з переробки тих самих європейських товарів на території України, акцентували в бізнес-асоціації.

У ЄБА також зазначили, що ситуація на кордоні може провокувати зриви постачань партнерам, збої виробництв у Польщі або взагалі часткове зупинення виробництв.

Говорячи про взаємопов'язаність економік України та країн ЄС, зокрема Польщі, ЄБА навела статистику польського Мінсільгоспу, згідно з якою у 2022 році країна експортувала агропродукції на EUR47,6 млрд, що на 26,7% більше, ніж торік, імпортувала агропродукції (сировини з України) - на EUR7 млрд більше, збільшила експорт продукції м'яса та м'ясопереробки на 37% і на 40% - експорт зернових і злакових.

"Такий ефект можна пояснити і реекспортом української продукції. І основний ринок збуту – країни ЄС, куди у 2022 році потрапило на 29% більше експорту", - наголосили в ЄБА.

Низка українських представництв європейських компаній звернулися до своїх штаб-офісів із проханням розглянути це питання на рівні урядів відповідних країн, а також у Раді Європи.

На думку ЄБА, така ситуація на митниці підриває можливість застосування Угоди між Україною та ЄС про перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також Регламенту Європейського парламенту та Ради №2022/870 про тимчасові заходи щодо лібералізації торгівлі. За неможливості в розумні терміни здійснити перевезення або доставку вантажу, лібералізація перевезень і зниження мит перестають, на жаль, виконувати місію, для якої їх було запроваджено.

У бізнес-асоціації переконані, що вкрай важливо й надалі працювати спільно та злагоджено, оскільки це створює додаткову додану вартість - і для продукції, і для розвитку бізнесу, і для економік країн загалом. Україна може допомогти створити цю додану вартість, про що свідчить статистика Мінсільгоспу Польщі.

ЄБА звернулася до Ради Європи, Мінінфраструктури, Мінфіну, Держмитниці, Держприкордонслужби України, відповідних урядових адміністрацій Польщі та інших держав ЄС із закликом налагодити комунікацію та взаємодію для врегулювання питань черг із вантажних перевезень на кордонах.

ЄБА також зазначила, що українській стороні слід доопрацювати функціонал нещодавно запущеної "єЧерги" для пріоритетного пропуску вантажів, оформлених у режимі спільного транзиту.