Економіка

18:48 29.05.2023

Мінекономіки пропонує збільшити розмір мінзарплати з 2024 року до 7 651 грн

2 хв читати
Мінекономіки пропонує збільшити розмір мінзарплати з 2024 року до 7 651 грн

Міністерство економіки пропонує підвищити мінімальну зарплату (МЗП) із 2024 року на 14,2% - до 7 651 грн за місяць із нинішніх 6 700 грн, повідомила Федерація профспілок України (ФПУ) за підсумками засідання спільної робочої комісії профспілок, роботодавців та уряду зі встановлення розміру МЗП, що відбулося 25 травня.

Із посиланням на заступницю міністра економіки Тетяну Бережну уточнюється, відповідну пропозицію Мінекономіки вже скерувало Міністерству фінансів.

Окрім того, відомство виступає за підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, замороженого з 1 грудня 2021 року на рівні 2 893 грн до 3 443 грн.

Водночас зазначено, що, за інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року становив 7 782 грн за місяць.

За словами Бережної, Мінекономіки також перебуває в процесі перегляду попередніх показників макропрогнозу на наступний бюджетний період, який Мінфін очікує до 19 червня 2023 року в межах підготовки держбюджету-2024.

Заступник голови ФПУ Василь Андреєв і керівниця департаменту з питань бюджету та оплати праці апарату ФПУ Світлана Макогонюк зазначили, що профспілки пропонують установити МЗП на 2024 рік на рівні 9 435 грн - не нижче за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін 2023 року.

Вони також нагадали, що ЄС рекомендує встановлювати МЗП на рівні 50% середньої заробітної плати.

Зі свого боку представник сторони роботодавців Сергій Біленький зазначив, що вони розраховують у 2024 році на підвищення МЗП у межах 10-15% поточного рівня.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2022 року МЗП в Україні зросла на 200 грн - до 6 700 грн.

Теги: #зарплата #мінекономіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:53 17.05.2023
Україна залучить до $8 млрд від південнокорейського фонду EDCF за пільговими умовами - Мінекономіки

Україна залучить до $8 млрд від південнокорейського фонду EDCF за пільговими умовами - Мінекономіки

21:18 16.05.2023
Кабмін розподілив 14,6 млн грн освітньої субвенції на погашення заборгованості із зарплати вчителів за 2022 рік

Кабмін розподілив 14,6 млн грн освітньої субвенції на погашення заборгованості із зарплати вчителів за 2022 рік

20:06 16.05.2023
Мікрогранти на 77 млн грн отримають 323 підприємці у 6-й хвилі програми "Власна справа"

Мікрогранти на 77 млн грн отримають 323 підприємці у 6-й хвилі програми "Власна справа"

15:54 01.05.2023
Створено делегацію для участі в переговорах про приєднання України до Угоди про Транстихоокеанське партнерство - Мінекономіки

Створено делегацію для участі в переговорах про приєднання України до Угоди про Транстихоокеанське партнерство - Мінекономіки

18:18 25.04.2023
До проєкту "Армія відновлення" вже залучено 15,7 тис. безробітних у 17 регіонах - Мінекономіки

До проєкту "Армія відновлення" вже залучено 15,7 тис. безробітних у 17 регіонах - Мінекономіки

14:59 23.04.2023
Prozorro відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі - Мінекономіки

Prozorro відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі - Мінекономіки

11:09 14.04.2023
До "Армії відновлення" залучено 14,5 тис. безробітних у 16 областях - Мінекономіки

До "Армії відновлення" залучено 14,5 тис. безробітних у 16 областях - Мінекономіки

13:44 18.03.2023
Миколаївська область стала першою, де почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель - Мінекономіки

Миколаївська область стала першою, де почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель - Мінекономіки

18:44 08.03.2023
Мінекономіки оцінює падіння ВВП у лютому на рівні 26% проти 32% у січні

Мінекономіки оцінює падіння ВВП у лютому на рівні 26% проти 32% у січні

18:11 06.03.2023
Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 1% і поліпшило прогноз інфляції до 24% - заступник міністра

Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 1% і поліпшило прогноз інфляції до 24% - заступник міністра

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування 2% "спрощенки" з програми з МВФ

НКРЕКП офіційно запропонувала затвердити з 1 червня єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,88 грн/кВт-год

Україна засіяла ярими зерновими майже 97% плану, за окремими культурами випереджає минулорічні показники

ДІЯРУ спростував фейкову інформацію росЗМІ про нібито підготовку Україною в Харкові вибуху сховища ВЯП

Єврорада продовжила дію "економічного безвізу" з Україною ще на рік - Шмигаль

ОСТАННЄ

ЄБА закликає вирішити проблеми з чергами на українсько-польському кордоні під час транзитних вантажоперевезень

"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 81 тис. сімей у трьох областях України

ВР підтримала виробництво дронів в Україні, звільнивши від податків комплектувальні

"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Одещині

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про скасування 2% "спрощенки" з програми з МВФ

План посівної в Україні на 13 млн га виконано ближче до 90% - Мінагрополітики

"Укрзалізниця" ввела новий маршрут із Києва до Одеси через Черкаси

НКРЕКП офіційно запропонувала затвердити з 1 червня єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,88 грн/кВт-год

Турецька ліра впала до рекордного мінімуму перед другим туром президентських виборів

Втрати потужності ОЕС України внаслідок агресії РФ за два роки зросли майже всемеро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА