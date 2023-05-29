Мінекономіки пропонує збільшити розмір мінзарплати з 2024 року до 7 651 грн

Міністерство економіки пропонує підвищити мінімальну зарплату (МЗП) із 2024 року на 14,2% - до 7 651 грн за місяць із нинішніх 6 700 грн, повідомила Федерація профспілок України (ФПУ) за підсумками засідання спільної робочої комісії профспілок, роботодавців та уряду зі встановлення розміру МЗП, що відбулося 25 травня.

Із посиланням на заступницю міністра економіки Тетяну Бережну уточнюється, відповідну пропозицію Мінекономіки вже скерувало Міністерству фінансів.

Окрім того, відомство виступає за підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, замороженого з 1 грудня 2021 року на рівні 2 893 грн до 3 443 грн.

Водночас зазначено, що, за інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року становив 7 782 грн за місяць.

За словами Бережної, Мінекономіки також перебуває в процесі перегляду попередніх показників макропрогнозу на наступний бюджетний період, який Мінфін очікує до 19 червня 2023 року в межах підготовки держбюджету-2024.

Заступник голови ФПУ Василь Андреєв і керівниця департаменту з питань бюджету та оплати праці апарату ФПУ Світлана Макогонюк зазначили, що профспілки пропонують установити МЗП на 2024 рік на рівні 9 435 грн - не нижче за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін 2023 року.

Вони також нагадали, що ЄС рекомендує встановлювати МЗП на рівні 50% середньої заробітної плати.

Зі свого боку представник сторони роботодавців Сергій Біленький зазначив, що вони розраховують у 2024 році на підвищення МЗП у межах 10-15% поточного рівня.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2022 року МЗП в Україні зросла на 200 грн - до 6 700 грн.