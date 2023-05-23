Економіка

16:00 23.05.2023

НКРЕКП затвердила двоетапне підвищення тарифів на розподіл е/е для обленерго з 1 до 30 червня та з 1 липня до 31 грудня

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НКРЕКП затвердила двоетапне підвищення тарифів на розподіл е/е для обленерго з 1 до 30 червня та з 1 липня до 31 грудня

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про двоетапне підвищення тарифів на послуги з розподілу електроенергії для регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на періоди з 1 до 30 червня, а потім із 1 липня до 31 грудня цього року.

Згідно з рішенням регулятора, ухваленим на засіданні у вівторок, із 1 червня тарифи для регіональних обленерго буде підвищено на 7,5-28,1% за першим класом напруги і на 6,9-25,5% за другим.

Загалом на першому етапі з 1 до 30 червня тарифи збільшаться для 22 ОСР, а з 1 липня до 31 грудня - для 27 ОСР, з урахуванням ще п'яти обленерго, розташованих у зоні бойових дій. Для цих компаній розцінки на послуги з розподілу електроенергії підвищаться в один етап - на період із 1 липня до 31 грудня.

Наразі Нацкомісія утрималася від підвищення тарифів із 1 червня для п'яти ОСР, які входять до "ВС Енерджі Інтернешнл НВ" (VS Energy International NV), у зв'язку із застосуванням до компанії та її засновників персональних спеціальних економічних та інших санкцій із боку РНБО України. Регулятор ухвалить тарифне рішення щодо цих п'яти ОСР в особі АТ "Житомиробленерго", ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та АТ "Херсонобленерго" пізніше, наголошується в повідомленні.

Отже, з 1 червня найвищі тарифи на послуги з розподілу е/е серед регіональних ОСР матиме "Закарпаттяобленерго": 365,65 грн/МВт-год - за першим класом напруги та 1 642,93 грн/МВт-год - за другим. А найнижчі матиме "ДТЕК Київські електромережі": 142,91 грн/МВт-год і 587,12 грн/МВт-год відповідно.

Як повідомлялося, НКРЕКП 21 грудня 2022 року підвищила тарифи на послуги з розподілу електроенергії для регіональних операторів системи розподілу на період із 1 січня до 31 березня 2023 року на 3,2-11,8% за першим класом напруги і на 1,2-8,1% за другим.

Спочатку Нацкомісія мала намір продовжити поетапний процес підвищення тарифів для ОСР у 2023 році ще на двох наступних етапах: з 1 квітня до 30 червня та з 1 липня до 31 грудня.

Зі свого боку 30 березня поточного року регулятор підвищив із 1 квітня тарифи на розподіл електроенергії для шести ОСР, розташованих у зоні бойових дій.

Зокрема, тарифи на розподіл е/е для АТ "ДТЕК Донецькі електромережі", АТ "Херсонобленерго", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", ДП "Регіональні електричні мережі" та ПАТ "Запоріжжяобленерго" з 1 до 30 квітня було підвищено за першим класом напруги на 8,6-13,7%, за другим - на 5,2-8,7%, за винятком ПАТ "Запоріжжяобленерго", для споживачів якого тариф знизився на 0,3%.

У квітні НКРЕКП продовжила дію тарифів на розподіл е/е для всіх ОСР до 31 травня 2023 року.

Теги: #тарифи #енергетика #нкрекп

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