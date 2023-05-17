Євросоюз готує механізм, який полегшить вихід європейських компаній із ринку РФ, - ЗМІ

Євросоюз у межах 11-го санкційного пакету має намір представити механізм, покликаний допомогти європейським компаніям, які хочуть піти з російського ринку, пише в середу видання Eurobserver із посиланням на власні дані.

"Пропозиції для 11-го пакета санкцій проти Росії, з якими ознайомився Euobserver, передбачають спеціальні нові дозволи на фінансові транзакції та юридичні послуги, розроблені з метою допомогти європейським компаніям піти (з російського ринку – ІФ-У)", - повідомляє видання.

Згідно з розроблюваними в Брюсселі пропозиціями, у країнах ЄС дозволять здійснювати фінансові транзакції з росіянами, які перебувають під санкціями, якщо це необхідно для того, щоб компанії могли залишити російський ринок. Передбачається, що такий дозвіл діятиме до 31 серпня 2023 року. Також ідеться про призупинення заборони на надання юридичних послуг у РФ до 31 грудня 2023 року в тих випадках, коли це буде потрібно для завершення угод європейських компаній у Росії.

Крім того, за інформацією видання, ЄС планує в межах 11-го пакета санкцій проти РФ поширити обмежувальні заходи ще на 100 фізичних і юридичних осіб.

У межах попередніх пакетів до санкційних списків було внесено понад 1,6 тис. росіян, наголошується в статті.