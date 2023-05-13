Економіка

16:28 13.05.2023

USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

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USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголосила грантову програму зі створення та підтримки об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування $1,5 млн, повідомила пресслужба Міністерства економіки в п'ятницю.

"Грантова підтримка для експортних альянсів зміцнить потенціал українських підприємств, підштовхне їх об'єднуватися заради спільних цілей підкорення нових ринків", - наводяться в повідомленні слова менеджера проєктів USAID Наталії Петрової.

У межах програми передбачено надання близько 15 грантів обсягом від $35 тис. до $150 тис. Приймання заявок триватиме до 30 вересня 2023 року. З огляду на значний інтерес, прийом і розгляд заявок відбуватиметься поетапно 30 червня і 30 вересня 2023 року.

У Мінекономіки додали, що метою грантової програми є підтримка підприємств, які прагнуть спільно просувати свою продукцію на міжнародних ринках. Ініціатива реалізується в партнерстві з Офісом із розвитку підприємництва та експорту і національним проєктом "Дія.Бізнес".

Як уточнила пресслужба, пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Однак ця програма USAID відкрита до заявок на підтримку інших секторів, що відповідають критеріям відбору.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (КЕУ) підтримує стартапи, а також малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розвитку спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатися перевагами міжнародної торгівлі. Ключовим інструментом реалізації програми USAID КЕУ є грантова програма нацмасштабу з бюджетом $12,5 млн на 2018-2023 роки.

Теги: #usaid #гранти

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